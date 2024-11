Ilgiorno.it - Passaggi a livello addio. La mappa delle chiusure

Sono tanti i cantieri "olimpici" previsti in Valtellina sia per quel che riguarda svincoli e tangenziali sia per quel che concerne la chiusura dei. Ma le tempistiche? Il deputato valtellinese Mauro Del Barba e il collega Fabrizio Benzoni (Azione) sono stati promotori di due interrogazioni parlamentari. La tangenzialina del Trippi, ad esempio, tanto contestata anche ultimamente, sarà realizzata prima del viaOlimpiadi così come terminerà prima dell’evento l’importantissima tangenziale di Tirano. "Con riferimento alla realizzazione dello "Svincolo Trippi" – si legge nella risposta all’interrogazione dell’on. Fabrizio Benzoni – Simico (Spa appaltante, ndr) ha comunicato che il suo completamento, sulla base del cronoprogramma aggiornato, è previsto entro gennaio 2026".