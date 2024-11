Tg24.sky.it - Palermo in rosa, contro la violenza sulle donne

Si può correre, si può camminare, si può urlare, tutti insieme, il no alladi genere, nella sesta edizione della "in". Saranno tre chilometri e mezzo "a passo libero", lungo il percorso chiuso al traffico delle auto per le vie del centro intorno al Teatro Politeama. Una manifestazione ludico-motoria a cui chiunque può partecipare, adulti e bambini, organizzata dall'associazione Now Team Asd per informare e sensibilizzare i cittadini sul tema della, dei femminicidi, della disparità di genere e della salute delle. Una corsa non agonistica e simbolica che intende “dipingeredi”. Quest’anno la data anticipa di un giorno la giornata internazionalela, istituita dall'Onu nel 1999, in ricordo delle tre sorelle Mirabal, deportate, violentate e uccise il 25 novembre 1960 nella Repubblica Dominicana.