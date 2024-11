Ilrestodelcarlino.it - Neve al Cimone, si spara l’artificiale sulle piste da sci di Passo del Lupo e alle Polle complice il gelo

(Modena), 23 novembre 2024 –fresca di corta durata ieri in Appennino, ma temperature ancora idonee alla produzione diprogrammata. Ieri mattina meno 6 gradi sul, che oggi potrebbero scendere a meno 8. Così chedidel(Sestola) e(Riolunato) sono tornati in azione gli impianti per innevare il più possibile leprincipali. Purtroppo nella notte tra giovedì e venerdì la pioggia aveva preso il sopravvento a causa del forte rialzo termico sciogliendo lacaduta sino a san Pellegrino. Per oggi e i prossimi giorni Emilia Romagna Meteo prevede ’molto freddo sabato al risveglio poi possibile netto rialzo termico tra martedì e mercoledì’. Il vento di burrasca dell’altra notte (oltre i 100 km orari) ha abbattuto alcune piante ed ha scoperchiato il tetto di una abitazione a Fiumalbo, in via Lago, che ha comportato l’intervento dei Vigili del Fuoco volontari.