Morta a dieci mesi Fu un’infiammazione

Cascina (Pisa), 23 novembre 2024 –di vita passati in simbiosi con la mamma, come accade con tutti i neonati. Poi, un giorno, sono comparsi mal di pancia che sarebbero stati ricondotti dai suoi pediatri di famiglia a coliche, considerate abbastanza comuni a questa età. Il rapido peggioramento con episodi di vomito e la morte fra il dolore dei suoi genitori e della comunità. La bimba era deceduta il 22 maggio 2024 a Firenze. Era stata portata in condizioni disperate al Meyer, trasferita dall’ospedale di Pontedera. Era stata disposta l’autopsia e sono stati indagati i due pediatri di famiglia che avevano in cura la piccola. Per i risultati dell’esame i periti si erano presi 90 giorni di tempo. Una relazione che avrebbe stabilito che la morte sopraggiunse peral cuore per cui la diagnosi non sarebbe stata semplice.