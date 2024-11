Scuolalink.it - Mobilità, punteggio aggiuntivo nelle graduatorie interne d’istituto per le figure di sistema: comunicato Ancodis

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa giunta in redazione da parte diin merito al rinnovo del prossimo CCNIriguardante il triennio 2025/26, 2026/2027 e 2027/28.auspica unper la graduatoria di istituto e per laper i collaboratori dei dirigenti scolastici, oltre che per tutte lediche costituiscono la squadra dell’autonomia.per ledi istituto ea tutte lediE’ in corso al Ministero il confronto con le OO.SS. relativo alladel personale docente relativa al triennio 2025/28. L’elaborazione delle tabelle di valutazione dei titoli determina il nodo sul quale il confronto appare più serrato. Nel CCNL in vigore sono richiamate alcunediche assumono importanti oneri e responsabilità per il funzionamento organizzativo e didattico della scuola e che non hanno alcun riconoscimento da parte dello Stato.