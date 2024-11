Ilrestodelcarlino.it - Michele de Pascale: “Voto per il sindaco di Ravenna il prima possibile”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 23 novembre 2024 – (.perché dobbiamo portare a termine.) . Presidente, pronto. “Eccomi”. Con chi parlava? “Parlavo di San Marino”. Vuole invaderlo? “(ride), ma no”. FESTA DELLA LIBERAZIONE.dedeuscente die neo presidente della Regione. Il centrosinistra in provincia diha fatto filotto, vincendo in 18 comuni su 18. Si aspettava di andare così bene? “Quella nel mio territorio è una vittoria che, a livello personale, mi ha commosso, visto quanto è stato colpito da alluvioni, tornado e maltempo”. Vincere in casa, insomma, fa un effetto diverso. “Certo, sapevo che i risultati qui avrebbero avuto un’altra valenza, visto che, tra Cervia, Comune e Provincia di, sono stato la persona che ha avuto le maggiori responsabilità amministrative in questi anni”.