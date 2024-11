M5s la sentenza di Casaleggio | Questa Costituente è l’eclissi finale

Leggi su Open.online

Davide, in rotta da anni con Giuseppe Conte e la trasformazione che ha impresso al partito fondato da suo padre con Beppe Grillo, torna a parlare nel giorno clou della5 stelle. A Omnibus, su La7, demolisce l’iniziativa in corso a Roma, «figlia – a suo dire – di un fallimento elettorale dopo l’altro. Hanno pubblicato quanti sono, anzi quanti dovrebbero essere, gli iscritti: sono dimezzati rispetto a quando sono uscito, tre anni fa.gestione dall’alto non funziona, è in declino. Il M5s è nella vecchiaia avanzata. Questo evento certifica la fine di un sogno». Ladisulla due giorni assembleare: «È».Il proprietario dellaAssociati entra nel merito delle votazioni in corso e che ridefiniranno regole e azione politica del Movimento: «Non si sa quale sia il notaio che debba certificare queste cose, il numero di iscritti è uscito ieri.