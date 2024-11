Sport.quotidiano.net - L’Eccellenza ai raggi X: "Maceratese protagonista"

"Non ci si può sorprendere del Chiesanuova in testa, lalotterà fino alla fine per la vittoria del campionato e sono certo che il Matelica si rinforzerà sul mercato perché è una società che non si accontenta di tornei anonimi" Sauro Trillini, ex allenatore dellae di tante altre formazioni, dà uno sguardo al. "Negli ultimi anni – spiega – il Chiesanuova ha dimostrato di avere una società solida alle spalle, ogni volta ha inserito gli uomini giusti e ha un tecnico esperto e bravo. È una squadra che darà fastidio a tutti". E la? "L’ho vista domenica scorsa ad Ancona. I biancorossi hanno un organico e un tecnico importanti, è una società che ha ambizione. Al Del Conero ho visto una formazione che lotterà fino alla fine del torneo per qualcosa di importante, mi è piaciuta sul piano del gioco, ha una sua identità e ricambi significativi, per esempio è entrato il giovane Cirulli che ha raddoppiato".