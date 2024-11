Ilgiorno.it - Le Cinque vie del centro: "Botteghe e resti romani. Qui la nascita della città"

È il più antico quartiere, importante crocevia dei commerci ai tempi dell’Impero romano. Un’identità che levie conservano ancora oggi, perché questo dedalo di stradine, fra Sant’Ambrogio e il Duomo, è un concentrato di gallerie d’arte e ristoranti, spazi espositivi e antiquari, negozi di abbigliamento e qualche antica bottega. In queste vie, che si incrociano a formare una stella, si ammirano, tra cui il Circo e il Teatro, e palazzi nobiliari, come quello in piazza Borromeo, dell’omonima famiglia, e quello in piazza San Sepolcro, dove di fatto nacque il fascismo. Molti furono ridotti in macerie durante la Seconda guerra mondiale. "È una zona eccezionale e di gran fascino ? racconta Giacomo Fatai, che lavora nel ristorante di famiglia ? È frequentata dalla ‘Milano bene’: di giorno gente d’ufficio, di sera la movida".