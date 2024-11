Lanazione.it - La salvaguardia dell’ambiente. Acquedotto fonte di energia. Licciana Nardi ’chiama’ Gaia

L’comunale può essere una risorsa aggiuntiva per il territorio se si trasforma anche in unadielettrica pulita. E il sindaco diRenzo Martelloni ha proposto ala realizzazione di un progetto innovativo per la Lunigiana, ma già realizzato nel nord Italia. Se per costruire una centrale idroelettrica, sono necessarie opere di ingegneria civile, così per ricavarea ridotto impatto sull’ambiente si sfruttano le risorse disponibili sul territorio tramite l’acqua degli acquedotti potabili. Un processo che rappresenta una delle fonti dirinnovabile da acqua più efficace e più pulita a disposizione. Sulle reti degli acquedotti, infatti, è già disponibile un sistema di condotte per la distribuzione. L’acqua arriva all’utenza con una pressione eccessiva e, per essere utilizzata preservando il sistema delle condutture, gran parte della suaidraulica deve essere addirittura ridotta tramite delle valvole di riduzione della pressione.