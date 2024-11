Sport.quotidiano.net - Italia, è sempre destinazione finale. Musetti o Berrettini? Bivio Volandri. Sinner unica certezza anti-Australia

Stesso posto, stessi protagonisti, e un anno dopo torna una sfida che ha del classico. Perché quei tredici confronti fraraccontano la storia della Coppa Davis, dalle maratone lunghe un weekend alla ’rapida’ formula di oggi che parla alla generazione Z. Il clima però èlo stesso, con il tifo indiavolato e il tabù di una formazione top secret fino all’ultimo. Di quel che sarà oggi (alle 13, diretta Rai 2 e Sky) molto trasuda dai campi d’allenamento. Quel doppioprovato in gran segreto sotto gli occhi di capitannon può più contare sull’effetto sorpresa. E allora Matteo e Jannik che fanno? Si allenano ancora assieme, l’uno contro l’altro, con grande intensità. Si prendono un paio di minuti per scambiarsi le racchette "non maltrattarla" dice l’uno all’altro.