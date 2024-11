Linkiesta.it - Il Thanksgiving alla milanese di Peck

La famiglia riunita a tavola e il grande tacchino arrosto pronto per essere affettato e distribuito nei piatti. Una breve preghiera e poi il viafesta. La Festa del Ringraziamento, appunto. È una sequenza ricorrente in tantissimi film americani, che hanno finito per rendere familiare anche dalle nostre parti una celebrazione in realtà del tutto estraneanostra cultura enostra tradizione: la più tipica festività made in Usa, che affonda le sue radici in avvenimenti di oltre quattrocento anni fa. E che oggi si incrocia con un’altra tradizione, questa tutta, ma comunque ultracentenaria: quella della raffinata gastronomia di. Chi è abituato a celebrare le feste “nostrane”, dal NatalePasqua, con il sapore delle creazioni di, da oggi ha una nuova occasione per portare in tavola il gusto della più famosa boutique del gusto di Milano.