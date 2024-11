Il canto delle Sirene della Borsa

Leggi su Ildenaro.it

Ancora una volta tocca al Belpaese doversi “adattare”, facendolo in maniera non proprio da tenere come riferimento un adattamento mediterraneo ad attività nate Oltreoceano e lì cresciute ed evolutesi. Dall’altro lato dell’Atlantico l’Investitore puro, singolo talvolta, in forma associata nella maggior parte dei casi, è un operatore finanziario che segue il mercato dei capitali dovunque nel mondo e mette in atto due tipi di comportamenti, uno speculativo, quindi meramente finanziario, e/o un altro, definibile, anche se impropriamente, economico. Il primo serve per evidenziare un interesse minore ai numeri aziendali per concentrarlo invece sul mercato borsistico. La sua strategia è quindi di acquisire partecipazioni in attività di ogni genere quando la quotazione dei relativi titoli è bassa e rivenderli appena il mercato degli stessi sarà risalito, quindi la differenza tra il valore di vendita e quello di acquisto sarà ritenuto soddisfacente per l’investitore.