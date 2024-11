Notizie.com - Il caffè più caro del mondo costa una vera e propria fortuna (ma puoi averlo gratis)

Leggi su Notizie.com

Ilpiùalè collegato a un’esperienza unica di shopping a Dubai (solo per ricchi veri): il racconto di un milionario su TikTok.Nel cuore di Dubai, all’interno di uno dei marchi di lusso più esclusivi al, Stefano Ricci, si cela un’offerta che sta facendo discutere gli appassionati die non solo. Qui, tra abiti sartoriali e accessori pregiati, i clienti hanno la possibilità di gustare gratuitamente quello che è stato soprannominato il “più costoso” del pianeta. Questa particolare iniziativa permette agli acquirenti di prendersi una pausa caffeinata mentre esplorano le ultime collezioni del brand. Tuttavia, se decidono di effettuare un acquisto, il costo delsi trasforma tecnicamente nella tazza più cara mai bevuta.A Dubai ilpiùdel(ma, in qualche forma, èper chi se lo può permettere) – notizie.