Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Synchronic, Sabato 23 Novembre 2024

Leggi su Digital-news.it

23sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, va in onda, un fanta-thriller intenso e innovativo con Jamie Dornan e Anthony Mackie. La storia segue due paramedici di New Orleans che si trovano a fronteggiare gli effetti devastanti di una nuova droga sintetica, capace di alterare la percezione del tempo. Quando la figlia di uno dei due scompare misteriosamente, i protagonisti si trovano costretti a indagare su questa sostanza, affrontando scoperte inquietanti che metteranno a dura prova le loro vite e il loro rapporto con la realtà. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, viene proposto La verità secondo Maureen K.