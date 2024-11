Ilrestodelcarlino.it - Guadalupi si gode la Samb: "Orgoglioso di essere qui"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lucaè senza dubbio uno degli acquisti top di questa. Dal suo ingresso in campo, dopo avere scontato i tre turno di squalifica inflittegli nella passata stagione e con il cambio di modulo, la formazione rossoblù ha cambiato passo conquistando la vetta della classifica. "Arrivare a San Benedetto -diceai microfoni della trasmissione Pianetain onda su Radio Azzurra- è per me motivo di orgoglio. Qui è nata mia figlia e spero di scrivere una pagina di storia calcistica importante per la città. Il diesse De Angelis mi ha contattato al termine dei play off e ho detto subito si. Quattro anni fa mi aveva chiamato il Porto d’Ascoli ma avevo declinato l’offerta. Quando si viene a giocare nellasi raggiunge il top per quanto riguarda la serie D. Un club che non merita di militare in questa categoria soprattutto per il grande pubblico che ci segue ogni domenica.