Grande Fratello, le anticipazioni della quattordicesima puntata

Stasera, sabato 23 novembre, andrà in onda il quattordicesimo appuntamento con il, il reality show prodotto da Endemol Shine Italia e condotto da Alfonso Signorini.Ecco cosa accadrà nel quattordicesimo appuntamento serale, come riportato dal comunicato stampa diffuso da Mediaset:Questa sera l’esito del televoto decreterà chi tra Alfonso, Amanda, Clayton, Jessica e Lorenzo dovrà definitivamente abbandonare il gioco.Jessica sarà la protagonista di una dolce sorpresa. Potrà infatti riabbracciare la mamma Marina, figura importantissimasua vita, con la quale ha un rapporto simbiotico, che le è sempre stata accanto, anche quando le luciribalta si erano spente.Spazio anche al confronto tra Lorenzo e Javier, un tempo molto legati ma ora divisi per questioni di cuore.