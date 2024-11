Lanazione.it - Giorni d’ansia per Villafranca. La Prefettura scrive al consiglio: "Deliberate sul dissesto"

Leggi su Lanazione.it

Poco meno di ventiper decidere le sorti del Comune di. Non si parla d’altro: il comune è inoppure no? Arriverà un commissario oppure un liquidatore? Tira aria di polemica a seguito del respingimento del ricorso portato avanti dal comune, sul tema del. La giunta Bellesi non molla, è convinta di aver fatto il possibile, di aver ripianato un debito di un milione di euro in due anni e di aspettare la figura di un liquidatore che affiancherà gli uffici comunali e lavorerà facendo controlli sul passato. La minoranza però va all’attacco, pubblicando su Facebook una lettera notificata dalla. "Nonostante il respingimento del ricorso - spiega il consigliere di minoranza Emiliano Giusti - nei confronti della Corte dei Conti, laha notificato a tutti i consiglieri comunali, la richiesta di delibera delfinanziario entro 20, ma il sindaco Bellesi continua a sostenere che non c’è