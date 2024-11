Zonawrestling.net - FOTO: In vendita cintura dedicata al regno titolato di CM Punk di 434 giorni

Come abbiamo visto, ieri notte a SmackDown CMè tornato a farsi vedere rivelandosi il quinto uomo del team di Roman Reigns in vista dei WarGames. Il Second City Savior è stato presentato dal rientrante Paul Heyman anche lui assente da qualche tempo dopo che Solo Sikoa e soci lo avevano schiantato su di un tavolo. Ora che ci stiamo avvicinando a Survivor Series, la WWE ha deciso di celebrare CMmettendo inunapersonalizzata sul WWE Shop.434da campioneCMfu protagonista di undi ben 434. Conquistò il WWE Title a Survivor Series 2011 sconfiggendo Alberto Del Rio e mantenendo lafino alla Royal Rumble 2013 dove venne sconfitto da The Rock. Nel mezzo il clamoroso turn heel proprio ai danni di The Rock in occasione della puntata numero 1000 di Raw del 23 luglio 2012.