Coppa Davis Berrettini e Sinner portano in finale l’Italia

Lascrive il calendario della. Sarà, campione in carica, ad affrontare l’Olanda. Gli Orange hanno, a loro volta, battuto la Germania nell’altra semi. Per gli azzurri in campo sono scesi, che ha sfidato e battuto l’australiano Kokkinakis, quindiha battuto l’altro australiano De Mineur.batte KokkinakisNella prima sfidaha molto sofferto Kokkinakis. L’australiano ha vinto il primo set sfruttando diversi errori diche, per esempio nel settimo game, si fa annullare tre palle break.non si lascia abbattere e pareggia il conto dei set. Un set che ancora ha visto un gioco fondato sui servizi. Il risultato però denota la supremazia di: 6-3. Terzo set più faticoso, mafa valere la superiorità tecnica quando breakka sul 6-5 e fa suo il set ed il match sul 7-5.