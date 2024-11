Ilfattoquotidiano.it - Cop29 sul clima, tra chi punta i piedi sul fossile ai contentini sui fondi: la battaglia per trovare un accordo (che rischia di saltare)

Da anni non siva che una Conferenza delle Parti sulfinisse con neppure uno straccio di, ma è accaduto. L’Arabia Sauditasui combustibili fossili, altri petro-Stati agiscono dietro le quinte e i Paesi meno sviluppati del mondo tengono duro, pretendendo di avere voce in capitolo sui finanziamenti. Ladi Baku, in Azerbaigian sarebbe dovuta finire venerdì 22 novembre ma, anche dopo una notte di negoziati, il compromesso raggiunto da Unione europea, Giappone, Canada, Australia e Cina non è arrivato oltre i 300 miliardi di dollari all’anno dai Paesi industrializzati al 2035, 50 in più rispetto alla bozza di venerdì, definita uno ‘sputo in faccia’ ai paesi poveri. La nuova cifra è contenuta in una proposta di testo inviata alle parti, che ha condizionato (in peggio) tutta la giornata, durante la quale tra malumori, tavoli negoziali abbandonati e proteste, un delegato saudita è stato anche accusato di aver apportato direttamente modifiche a un testo ufficiale di negoziazione.