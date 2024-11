Ilrestodelcarlino.it - Cisco stasera al Vox "Siamo fatti di moltitudine"

Parte proprio da Nonantola il un tour invernale di ‘Riportando tutto a casa 30 anni dopo’. L’appuntamento con Stefano ‘’ Bellotti e alcuni degli ex Modena City Ramblers è peralle 21.30 sul palco del Vox Club con il nuovo omonimo live. Appuntamento attesissimo, e non potrebbe essere altrimenti. Il tour è organizzato in occasione dell’uscita del nuovo disco live, triplo vinile e doppio cd che comprende anche il nuovo inedito ‘’, vero e proprio manifesto di questo lavoro. "L’idea del tour – racconta– è nata proprio per ‘festeggiare’ un anniversario, trenta anni". ‘Riportando tutto a casa trent’anni dopo’ vuole incelebrare il primo iconico disco dei Modena City Ramblers. Dal 1992Bellotti racconta la musica e con essa racconta di viaggi e di esperienze, di lotte quotidiane e di lotte che hanno cambiato la storia.