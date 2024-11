Gaeta.it - Casavatore celebra la giornata contro la violenza sulle donne con eventi significativi

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter L’amministrazione comunale disi prepara a commemorare la “internazionale per l’eliminazione dellale” il 25 novembre, con una serie divolti a sensibilizzare la comunità su un tema di cruciale importanza. Questo in, intitolato “L’amore non conosce abusi”, si propone di coinvolgere attivamente cittadini e autorità per promuovere una cultura di rispetto e uguaglianza.Attività e iniziative per la commemorazioneLazione avrà inizio alle 15:30, con la presenza del camper del Centro antiin piazza Di Nocera. Gli operatori del centro saranno disponibili per fornire informazioni e consulenza riguardo al significato della, dedicandosi a educare la popolazione sull’importanza di combattere ladi genere.