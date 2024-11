Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli a Chieti per l’esame di maturità

Sarà Gianpasquale Tedesco l’arbitro che dirigerà la sfida in programma domani alle 14.30 tra, coadiuvato dagli assistenti Andrea Pelotti e Francesco Lanfredi Sofia di Bologna. Dopo la desolante direzione di gara dell’arbitro Velocci di Frosinone nella sfida persa domenica scorsa, in casasi spera di avere un arbitro quantomeno sereno. Allo stadio ‘Guido Angelini’ ai tifosi bianconeri sarà riservata la tribuna laterale sinistra. I biglietti saranno in vendita fino a questa sera online sul circuito ciaotickets.com. Per l’occasione il presidente del, Altair D’Arcangelo, ha invitato il cantante Albano Carrisi che prima del match delizierà il pubblico con alcuni brani. Presente anche il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi che racconterà alcuni aneddoti della sua professione.