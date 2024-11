Isaechia.it - Alessandro Basciano fuori dal carcere, parla l’avvocato: “Depositate prove che lo scagionano”

è uscito daldi San Vittore, ecco le parole del suo avvocato Leonardo D’Erasmo in esclusiva a Fanpage:Abbiamo sconfessato una per una tutte le accuse di Sophie, il giudice era anche a conoscenza che lei avesse rimesso la querela e quando stamattina la difesa ha prodotto elementi in senso opposto, il giudice ha avuto contezza della realtà e ha revocato la misura (.)non andrà ai domiciliari, non avrà un braccialetto elettronico e non ha ricevuto nemmeno il divieto d’avvicinamentoha confermato che il rapporto tra il suo assistito e Sophie Codegoni non fosse sano “ma da qui a farlo passare come un omicida o come il Turetta della situazione ce ne vuole”D’Erasmo ha poi continuato:C’è stata la revoca della misura cautelare date tutte leche abbiamo presentato in interrogatorio oggi, la versione di Sophie non corrisponde alla verità e l’abbiamo provato con chat, screenshot, messaggi di lei.