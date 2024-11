Torino-Monza Nesta | Dobbiamo migliorare Nessuno mi ha detto di fare l’allenatore

Leggi su Sportface.it

“In questi giorni abbiamo analizzato le ultime gare. Quello che emerge è il bisogno di recuperare giocatori, egol. Abbiamo perso Pessina, ma abbiamo un piano “B” come con la Lazio. I punti si fanno nelle due aree di rigore, la nostra e quella degli avversari. Quando ci capita l’occasionegol”. Lo hadel, Alessandro, in conferenza stampa a due giorni dal match contro il: “Le prestazioni ci danno ragione, maperché siamo in fondo alla classifica.mi hadi, per me è una passione che mi ha cambiato la vita. Petagna? Ci deve dare una mano per forza anche se non è stato fortunato in questo avvio di campionato. Ametterci l’orgoglio, anche loro daranno tutto, per entrambi è la partita della vita”.