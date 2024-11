Quifinanza.it - Tim costruisce un nuovo data center a Roma, 130 milioni di euro di investimento

Tim investirà 130diper costruire unvicino a. La nuova struttura ospiterà server e anche chip per l’intelligenza artificiale, e farà aumentare la capacità della rete in cloud della società italiana dino a 125 Mw. Rimarrà invece basso l’impatto ecologico: ilcentro avrà un’alta efficienza energetica e durante la costruzione l’83% dei rifiuti sarà riciclato.Isi stanno diffondendo a grande velocità in Italia. Microsoft ha annunciato all’inizio di ottobre che costruirà, vicino a Milano, una grande struttura di questo tipo investendo più di 4,3 miliardi di, 30 volte la cifra impiegata da Tim a.Ildi Tim aTim ha annunciato che costruirà nei pressi diun. La struttura avrà una potenza pari al 25% di quella di tutti idi Tim presenti al momento in Italia, e porterà l’intera infrastruttura a 125 Mw.