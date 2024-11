Lanazione.it - Tentato omicidio per debiti di droga: latitante arrestato nel casertano

Montecatini Terme (Pistoia), 22 novembre 2024 – Su di lui pendevano accuse gravissime, tra cui quella dinei confronti di un uomo perdi. E’ statonelun 34enne di origini napoletane, ma da anni residente in Valdinievole, reo secondo gli inquirenti di una serie di reati compiuti in Toscana. Il fatto più grave risale allo scorso 1 agosto, quando in compagnia di un complice sparò dei colpi d'arma da fuoco in aria, e poi, dopo essersi appostato fuori dall'abitazione della vittima, colpì il rivale con un tirapugni e un punteruolo. I fendenti, scagliati in direzione del collo, avevano secondo la polizia "l'evidente intenzione di procurargli ferite mortali". L'aggredito era però riuscito a schivare i colpi, riportando comunque ferite a un'ascella.