Tavazzano capitale del Wrestling | spettacolo da non perdere

con Villavesco (Lodi), 22 novembre 2024 -Sport,e adrenalina, iltorna nel Lodigiano con la sfida tra due fratelli campioni dicon Villavesco e tante altre competizioni. L’appuntamento è per sabato 23 novembre 2024, nella palestra comunale di via Vincenzo Agazzi, a partire dalle 20.30, con i campioni delitaliano targato ICW (Italian Championship, https://www.icw.it ) e la serata “La Legge del Più Forte”. Tra le più attese la campionessa italiana in carica, Irene Bigoni di Valera Fratta. Il Lodigiano ha da sempre rappresentato uno dei territori più appassionati per il, oltre a ospitare un attivissimo corso alla Palestra Ghisio di Lodi, dove negli anni, il lottatore veterano “Mr. Excellent” Emilio Bernocchi ha formato numerosi futuri campioni del, nazionale ed europeo.