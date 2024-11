Nerdpool.it - Squid Game 2 – i nuovi episodi saranno più “spaventosi e raccapriccianti” rispetto alla prima stagione

, sin dsua uscita, è stato un successo immediato ed è diventato, con il passare degli anni, lo show più visto su Netflix. L’unione tra i giochi per bambini e la brutale guerra tra classi sociali ha appassionato spettatori di tutto il mondo e l’interpretazione di Lee Jung-Jae del prigioniero 456 ha dimostrato il cuore di cui la serie aveva bisogno. Lo show del creatore Hwang Dong-hyuk rifletteva il mondo del 2021, un mondo post-pandemia in cui il divario tra ricchi e poveri era sempre più ampio e la catastrofe sembrava essere dietro l’angolo, cosa che reseun’esperienza viscerale. Quando Netflix ha annunciato una seconda, i fan si sono entusiasmati per il futuro dello show e, in un’intervista a Empire, Hwang ha parlato di alzare la posta in gioco, rendendo tutto “più spaventoso e raccapricciante”.