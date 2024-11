Gaeta.it - Scoperta rete di favoreggiamento dell’immigrazione ad Ancona: dieci indagati, tra cui un avvocato

Facebook WhatsAppTwitter Un’inchiesta della Polizia di Stato ha rivelato un sistema didella permanenza irregolare di stranieri adindividui, tra cui un legale, sono stati coinvolti in attività illecite che compromettono la normativa sull’immigrazione. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile di, in collaborazione con l’Ufficio Immigrazione, sotto la direzione della Procura della Repubblica. Gli, per lo più di origine straniera, sono accusati di aver fornito documenti falsi e altri mezzi per supportare la presenza illegale di stranieri nel territorio nazionale.Le indagini e le perquisizioniL’operazione ha preso avvio dopo un lungo periodo di indagini approfondite che hanno permesso di raccogliere prove concsu un meccanismo diben organizzato.