Lapresse.it - Sanità, Azienda ospedaliera universitaria di Alessandria vince ‘Oscar’ 2024

L’di“Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo” ha vinto l’edizionedel Lean Healthcare Award con un progetto sull’efficientamento del pronto soccorso. Il premio delle eccellenze sanitarie pubbliche e private italiane è giunto quest’anno alla settima edizione. Con oltre 250 progetti presentati da 98 aziende sanitarie provenienti da 14 regioni, la competizione nazionale si conferma un appuntamento fondamentale per l’innovazione nel settore sanitario italiano. Tanti i progetti in concorso in questa settima edizione degli “Oscar” della, dalla riorganizzazione del percorso oncologico alla teleriabilitazione per i disturbi cognitivi fino all’ottimizzazione del processo di gestione ed emissione degli stipendi. Numerosi programmi che corrispondono ad altrettanti modi nei quali si può rafforzare il sistema sanitario e, più in generale, innovare i processi nel mondo dell’Healthcare.