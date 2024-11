Romadailynews.it - Roma: sabato e domenica torna “Ama il tuo quartiere”, raccolta straordinaria rifiuti ingombranti

Leggi su Romadailynews.it

con due nuovi appuntamenti la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il tuo– giornate del riciclo”.Lagratuita di, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il Tgr Lazio Rai e gia’ da alcuni mesi potenziata moltiplicando gli eventi in programma nel fine settimana.Lo comunica in una nota Ama Spa.In questo fine settimana – prosegue la nota – l’azienda mette a disposizione deini complessivamente 22 postazioni di. Per individuare l’ecostazione piu’ vicina assieme a tutte le informazioni utili si puo’ consultare il sito di Ama.Anche i Centri difissi saranno regolarmente aperti in entrambe le giornate. Domani mattina nei Municipi II, IV, VI, VIII, X e XIV ci saranno 7 “postazioni light” attrezzate per accogliere, legno, Raee oltre che sfalci e potature.