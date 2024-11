Sport.quotidiano.net - Roma: Hummels torna in gruppo e Ranieri può tornare a 4 in difesa

22 novembre 2024 - Si avvicina a passi rapidi la giornata dopo la sosta, si avvicina sempre più rapido l'inizio del terzo ciclo di Claudiosula panchina della. I capitolini saranno infatti protagonisti nella giornata di sabato di una sfida complicatissima per aprire il nuovo corso del suo allenatore, il terzo tecnico di questo campionato per i capitolini. Per l'ex Cagliari e Leicester però il battesimo di questa nuova esperienza (se di nuova si può parlare) sarà uno di fuoco: di fronte ci sarà il Napoli capolista di Antonio Conte, che dopo il ko nella prima giornata, ha cominciato a inanellare risultati positivi con una costanza incredibile, scalando la vetta. Nelle ultime due giocate però i campani hanno ottenuto un solo punto, nel tonfo interno contro l'Atalanta e con il pareggio nella trasferta contro l'Inter.