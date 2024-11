Lanazione.it - Rampa off limits per i disabili: "Proprio davanti al centro ortopedico"

Una barriera architettonicaal Ctos, ilsanitario di Paolo Altini in via Ghiacciaia: lo scivolo persi trova su suolo pubblico ed è disastrato da crepe e buchi, che creano enormi difficoltà di accesso alai numerosi clienti. Una situazione che Altini ha già sottoposto all’attenzione del Comune di Carrara finora senza aver trovato soluzione. Ilè un punto di riferimento per chi ha problemi di salute, in particolare di deambulazione, ed opera in convenzione con il Ministero quindi fornisce anche protesi, carrozzine, arti artificiali, agli utenti dell’Asl. Le condizioni dell’accesso esasperano Paolo Altini: una barrieraa un negozio che vende prodotti per aiutare a superarle. Altini è disposto a realizzare lo scivolo a sue spese ma non può perché è sul suolo pubblico.