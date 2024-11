Thesocialpost.it - Raffaella Regoli: “Tagliano alberi per mettere pale eoliche”. La verità sul Green dalla Sardegna

Leggi su Thesocialpost.it

“A foras!”, gridano in. E vuol dire “andate via“. È il grido contro i colonizzatori. E ora i movimenti No-lo stanno usando contro quelli che ritengono i nuovi colonizzatori, quelli del, giornalista di “Fuori dal coro”, ha raggiunto il presidio di Selargius per vedere da vicino, per ascoltare le ragioni di chi sta difendendo la propria terra. Là dove stanno abbattendoper impiantare, il grande paradosso del. Via gli, sudi ferro. Spiega uno dei rappresentati del presidio a: “Fuori gli speculatori, fuori i colonialisti. Il popolo sardo ha diritto di decidere da solo, territorio per territorio le”. Dove è presente il presidio dovrebbero essere costruite due centrali, uno smistatore di energia e una di accumulo terra per il cavo immenso che dovrebbe portare l’energia prodotta in, con la speculazione energetica, in continente (come chiamano i sardi l’Italia, ndr) passando per la Sicilia, per poi venderla al nord Italia e al nord Europa.