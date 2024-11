.com - Pierdavide Carone, video intervista Carone: «Sanremo? Sorta di riunione Ku Klux Klan per fare tv modaiola»

La nostrain occasione dell’uscita dell’album, dalla ritrovata ironia nella scrittura al tour di presentazione fino alla scelta di non candidarsi per2025Vi presentiamo la nostrache torna con il suo nuovo album, un viaggio tra emozioni e riflessioni personali raccontate attraverso una lente moderna e autentica. Riprendendo la tradizione del cantautorato italiano,unisce profondità e ironia, creando testi che, pur partendo dalle sue esperienze, riescono a parlare a tutti grazie all’universalità dei temi trattati. Un album che parla d’amore da diverse prospettive, come nel singolo Hey, che descrive la relazione di due persone destinate a stare insieme nonostante tutto, o in Mi vuoi sposare?, in cui si esplora l’amore in chiave intima e riflessiva.