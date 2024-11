Romadailynews.it - Ostia: chiusi due bar per gravi irregolarità

Leggi su Romadailynews.it

Controlli congiunti portano alla sospensione immediata delle attività, 22 novembre – Due bar sono statia seguito di controlli effettuati il 20 novembre da agenti del X Distretto Lido di Roma, insieme alla Asl e alla Polizia Locale di Roma Capitale.Gli esercizi si trovano in viale Vasco de Gama e in piazzale della Stazione Lido.Nel primo bar sono state rilevateviolazioni igienico-sanitarie e sono stati sequestrati alimenti privi di tracciabilità. Il secondo locale presentava non solo le stesse carenze, ma anchelegate all’utilizzo degli apparecchi Slot Machine.A seguito delle verifiche, è stata disposta l’immediata sospensione delle attività e comminate sanzioni amministrative ai titolari. Le operazioni rientrano in un piano di controlli mirato a garantire il rispetto delle norme nei locali pubblici.