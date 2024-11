Lanazione.it - ’Olea’ apre le porte. L’oro verde al centro. Eventi e degustazioni

"Olea è un momento culmine di un progetto molto ampio, che va avanti tutto l’anno conformativi sia per le aziende sia per i consumatori". Così l’ideatrice del progetto, Valentina Canuti, ha descritto l’edizione 2024 di "Olea – Forum dell’olio Evo", presentata in Regione alla presenza della consigliera segretario dell’Ufficio di presidenza Federica Fratoni, del consigliere regionale Enrico Sostegni, del vicesindaco di Montespertoli Marco Pierini, della consigliera comunale Alessia Gallerini e dell’esponente di MontEspertOlio Silvio Menghini. La tre giorni di incontri,guidate, mostre e iniziative didattiche e di solidarietà che coinvolgerà esperti, appassionati e tredici produttori di olio EVO si aprirà oggi alle 17.30 (per chiudersi domenica) quando sarà inaugurato il "di Documentazione del Territorio e del Vino - Bartolomeo Intieri", lo spazio dedicato alla promozione della cultura del territorio e delle sue produzioni agricole.