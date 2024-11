Thesocialpost.it - “Non stanno più insieme”. Grande Fratello, colpo di scena: “Ha deciso lui”

Leggi su Thesocialpost.it

“È finita tra noi.” Con queste poche e decisive parole, si è chiusa la relazione tra i due partecipanti del. Domani, nel corso della puntata che andrà in onda su Canale 5, Alfonso Signorini potrebbe mettere i due faccia a faccia per un confronto diretto. Nel frattempo, all’interno della casa, l’atmosfera è tesa. Nella notte tra giovedì e venerdì, Shaila e Helena hanno dato vita a uno scontro infuocato, durante il quale non sono mancati insulti pesanti.Leggi anche: La Talpa chiude, ora è ufficiale: ecco quandoIl tutto è iniziato quando Shaila ha chiesto a Mariavittoria Minghetti la verità su quanto raccontato da Helena riguardo a un presunto accordo prima di entrare nel reality. Poco dopo, la conversazione è virata su Lorenzo e Helena ha attaccato senza mezzi termini l’ex velina.