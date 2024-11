No alla villetta del delitto a Perugia la serie tv di Amanda Knox trasloca a Olevano Romano | Un grande ritorno di visibilità e turismo

Leggi su Open.online

Unaidentica a quella dove fu uccisa la studentessa Meredith Kercher a, ma con molte meno grane. Questo il motivo che ha spinto versola produzione di. A Coming of Age Horror, lain cui, coinquilina della vittima nonché a lungo principale sospettata dell’omicidio, racconta la sua versione dei fatti. La ferita nel capoluogo umbro non si è ancora richiusa, a certificarlo la lettera di scuse della sindaca Vittoria Ferdinandi i risposta alle polemiche dei concittadini. Per questo a Disney, che distribuirà lasulla sua piattaforma Hulu, è stata posta una semplice condizione: nessun problema per le riprese nel centro storico, ma giratelarga ddel. Da qui la produzione –a braccetto con Emmy Warren Littlefield e Monica Lewinsky, la ex stagista dello scandalo dell’allora ex presidente americano Bill Clinton – ha deciso di muoversi più a sud.