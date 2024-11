Quifinanza.it - Mercato auto in Europa fermo a ottobre, crollo di Stellantis e Mercedes annuncia tagli

Galleggia intorno allo zero ildellein, con la crisi che contagia anche. Nell’area dell’Ue, più Regno Unito, Svizzera e Norvegia, le immatricolazioni sono cresciute dello 0,1% adrispetto allo stesso mese dello scorso anno. Una situazione di stallo in cuifa registrare sullo stesso periodo un marcato calo del -16,9% e la casamobilistica tedesca dalla stella a tre punte è costretta ad programmareper decine di miliardi.I numeri inSe adnell’area dell’occidentale si registra in generale una piccola ripresa, con un +1,1% di immatricolazioni trascinate dalla Spagna (7,2%) e dalla Germania (in salita del 6% dopo tre mesi di calo), l’Italia ha fatto segnare un calo del -9,1%, così come la Francia in discesa in forte flessione con -11,1%.