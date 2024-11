Ilnapolista.it - Maxime Lopez: «Napoli sarebbe stata la città perfetta per me, ma mi dissero che cercavano altro»

L’ex centrocampista di Sassuolo e Fiorentina,, poteva arrivare ala scorsa estate; il club lo monitorava da tempo, ma poi è finito in maglia viola, dove ha deluso le aspettative. Ora milita al Paris Fc, club di serie B francese.: «laper me, ma miche»Al sito di Gianluca Di Marzio ha parlato del suo rapporto con Rudi Garcia, ex tecnico azzurro, che ha allenato il centrocampista ai tempi di Marsiglia:«Siamo sempre rimasti in contatto. Quando è andato alabbiamo parlato di un mio possibile trasferimento. Io stavo facendo bene e quellalaper me. Ma alla fine disse che avrebbe pensato a unprofilo. Per come è terminata l’avventura è stato meglio accettare Firenze».