Matteo Berrettini scatena il caos Jannik Sinner scuote la testa | cosa vi era sfuggito

Una grande prestazione nel doppio, contro gli argentini Gonzalez e Molteni, ha permesso all'Italia di vincere il doppio e di accedere alle semifinali di Coppa Davis a Malaga, dove sabato la nostra Nazionale se la vedrà contro l'Australia. La festa, in campo, è scoppiata giovedì sera dopo la vittoria nel dubbio. Pochi attimi dopo la fine dell'incontro, i giocatori si sonoti con i tifosi. In un simpatico video pubblicato sui social dalla Federtennis,ha dato la parola a, prima di incitare i tifosi che hanno coperto la voce del numero uno al mondo.l'ha presa a ridere: prima ha scosso la, poi però ha festeggiato insieme ae ai sostenitori azzurri. Per festeggiare la vittoria,ha detto di aver “preso spunto da questo ragazzo”, le sue parole.