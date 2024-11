Oasport.it - LIVE Islanda-Italia 59-73, Qualificazioni Europei basket 2025 in DIRETTA: Basile e Bortolani per il +14, gli azzurri respirano! Ultimi 5? decisivi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA66-83 Distrazione della difesana che viene punita.64-83 SCHIACCIATA DI DAVIDE ALVITI: +19!64-81 Hlinason appoggia.62-81 2/2 anche per Grant, che aggiorna il bottino personale a quota 19 punti.62-79 2/2 per Giordanoin lunetta: +17.62-77 Gudmundsson segna dalla rimessa su una distrazione della difesa azzurra.60-77 TAP-IN PERFETTO DI GRANT!60-75 Un solo libero segnato da Hlinason.59-75 Nicola Akele sfrutta il fisico.59-73 Secondo canestro in fila perche sale a quota 13 punti e tiene l’a +14.59-71 Tripla di Fridriksson: l’batte un colpo!56-71 Giordanofa saltare Hlinason e va a bersaglio: glitornano a +15, time-out Pedersen.56-69 Assist di Davide Alviti per l’omonimo Moretti: ancora +13!56-67 Gudmundsson da due.