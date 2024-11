Agi.it - L'ipnosi come anestetico. L'intervento cardiaco eccezionale su una donna

AGI - A 40 anni esatti di distanza dalla prima operazione al cuore che, a soli 2 mesi di vita, le ha salvato la vita, Romina è tornata a sorridere grazie a uncomplesso realizzato in due tempi nella sala di elettrofisiologia dell'Ospedale Cardinal Massaia di Asti. Con un primonell'agosto 2023 si è liberata dal ripetersi continuo e sfiancante di attacchi di tachicardia mal tollerate, al punto di dover ricorrere continuamente e prontamente all'assistenza medica. Originaria di Alessandria, la giovane donna era all'epoca in vacanza ad Aosta quando è stata costretta a rivolgersi al pronto soccorso per l'ennesimo attacco di "flutter atriale". Da Aosta la paziente si è rivolta al Gaslini di Genova, dove è in cura, che ha creato un ponte con il reparto ospedaliero di Asti con cui collabora da anni.