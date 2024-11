Secoloditalia.it - “L’ho uccisa io”. La clamorosa ammissione di Igor Sollai sulla scomparsa della moglie. Il ruolo dell’amante

Dopo sei mesi è crollato e ha confessato:ha ucciso laFrancesca Deidda per intascare l’assicurazione stipulatamorteconsorte, da dividere con l’amante. Il 10 maggio la donna eradalla sua casa di San Sperate, nel Cagliaritano. Due mesi dopo il marito era stato arrestato e pochi giorni dopo i resti di Francesca Deidda erano stati ritrovati nascosti in un borsone vicino alla Statale 125. Gli esami nell’appartamentocoppia svolti nei giorni successivi sembravano inchiodare definitivamente l’uomo, ma per tutto questo tempo ha continuato a negare. Ora, a poche ore di distanza dalla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne,ha confessato il femminicidio.Il delitto di Francesca Deidda e la confessione di, autotrasportatore di 43 anni, unico indagato dalla procura di Cagliari per l’omicidio e l’occultamento del cadavere, ha dunque ucciso Francesca Deidda, di un anno più giovane.