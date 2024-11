Amica.it - Letizia di Spagna sceglie il tailleur di Mango

Per partecipare alla cerimonia di consegna dei premi all'Associazione della Stampa di Madrid,diha optato per un look mannish con protagonista unlow cost.Il completo in misto lana discelto dalla regina si caratterizza per pantaloni a zampa, blazer monopetto con tasche a falda laterali e gilet avvitato. Disponibile a meno di 200 euro, questoa tre pezzi è alla portata di tutti. La mise è stata completata da un paio di mocassini con tacco largo di Hugo Boss e una borsa con tracolla a catena di Nina Ricci. Non ci resta che copiare la mise della regina per i look formali dei prossimi mesi.