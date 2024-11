Lei si gratta… Grande Fratello le critiche della concorrente a Shaila E lei | Sei solo gelosa

Leggi su Caffeinamagazine.it

Gatta fuori di sé nella casa del. L’ex velina, ormai al centro di diverse polemiche, ha perso la pazienza nei confronti di Helena Prestes, l’amica-nemica con cui poco fa ha avuto una durissima lite. L’ex velina di Striscia la Notizia non ha tollerato alcunericevute da partemobrasiliana e, visibilmente irritata, è andata a sfogarsi in giardino con altre tre compagne d’avventura: Maravittoria Minghetti e il duo di Non è la Rai, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi. Un vero caos. E interviene anche il pubblico.La tensione trae Helena all’internocasa ha superato ormai i livelli di guardia. Nonostante i tentativi iniziali di instaurare un rapporto di amicizia, le loro personalità, decisamente incompatibili, e il comune interesse per Lorenzo Spolverato hanno dato origine a continui scontri.