Le date di apertura delle località sciistiche in Italia per la stagione 2024-2025

Lainvernale sulle piste innevate è pronta a ripartire e l’si prepara a regalare agli amanti degli sport sulla neve un’esperienza senza pari, grazie a oltre 280 comprensori sciistici che si sviluppano su quasi 5.800 chilometri di piste. Alcuni impianti sono già stati aperti nelle regioni montuosene, ma molte altre apriranno in questi giorni e a dicembre. Nel ricordare che i giorni dinon sono garantiti e potrebbero subire variazioni a causacondizioni meteo, ecco lediin.Impianti sciistici in PiemonteIl Piemonte, regione alpina per eccellenza, è unadestinazioni migliori per gli amanti dello sci in. Confinante a nord con la Valle d’Aosta e la Svizzera (Canton Vallese), a ovest con la Francia e a sud con la Liguria, le Alpi circoscrivono la regione su tre lati, creando un ambiente ideale per le attività invernali.